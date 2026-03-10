L' Inter e un grosso punto interrogativo di nome Calhanoglu Resta o va? Il futuro è Stankovic junior

L'Inter si trova di fronte a un'incertezza riguardo a Calhanoglu, il centrocampista serbo che ha già vestito la maglia nerazzurra. La società ha un diritto di recompra a 23 milioni di euro, ma non è ancora chiaro se deciderà di esercitarlo. Nel frattempo, si parla di un possibile ruolo per Stankovic junior, considerato un talento emergente nel settore giovanile.

Hakan Calhanoglu è un rebus. Un punto interrogativo grosso così: resta o va via? Chivu punterà su di lui anche il prossimo anno o è destinato a lasciare i nerazzurri? Già l’estate scorsa ha rischiato di partire, ma alla fine è rimasto ad Appiano per scrollarsi di dosso le scorie di una finale di Champions persa in malo modo e restare centrale anche con il nuovo allenatore. L’estate prossima, però, potrebbe anche salutare Milano e l’Italia. Dalle parti della Torre di Galata l’hanno puntato a più riprese: il Galatasaray l’ha cercato l’estate scorsa e anche a gennaio, come confermato dal presidente del club Abdullah Kavukcu in un’intervista alla Gazzetta: “Hakan è un’icona della nazionale turca e tifa Galatasaray. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

