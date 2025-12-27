Stankovic Inter il futuro resta aperto | recompra gol e mercato in fermento Matteo Moretto fa il punto
Inter News 24 Stankovic Inter è uno dei dossier più caldi in prospettiva futura: il centrocampista serbo continua a brillare in Belgio con il Bruges. Il nome di Aleksander Stankovic continua a circolare con sempre maggiore insistenza attorno al mondo nerazzurro. Il centrocampista classe 2005, cresciuto nel vivaio dell’ Inter, sta vivendo una stagione da protagonista assoluto con la maglia del Club Brugge, confermandosi come uno dei giovani più interessanti del panorama europeo. Le prestazioni in Belgio non stanno passando inosservate: gol, premi da MVP e una continuità che certifica una crescita tecnica e mentale importante. 🔗 Leggi su Internews24.com
Non solo Stankovic, il punto sul mercato dell'Inter: Nico Paz, Vicario e Konaté nel mirino - L’Inter continua a dominare la scena tra Serie A e Champions League, resta pienamente in corsa anche in Coppa Italia e pianifica con attenzione. tuttomercatoweb.com
L’Inter ha già un piano per il centrocampo: Marotta lo riporta a casa con un prezzo fisso - L'Inter deve pensare già al futuro e tra i nomi nei radar della dirigenza c'è anche un talentino 'interno' che sta facendo ottime cose ... calciomercato.it
L’Inter e Calhanoglu si preparano all'addio: dal contratto al boom di Stankovic, le 4 ragioni della possibile separazione - La scadenza di contratto nel 2027, gli infortuni, la corte dei club di Istanbul e i progressi di Stankovic al Bruges potrebbero spingere l'Inter a salutare Calhanoglu al termine della stagione ... sport.virgilio.it
Gol meraviglioso di Aleksandar #Stankovic in #Genk-#ClubBrugge 3-4: Alek ha segnato il gol all’80’ che ha fissato il punteggio con un missile da fuori area andato dritto all’incrocio. Fenomeno. #inter #fblifestyle - facebook.com facebook
A. Stankovic fa gola a tanti club tra Premier e Bundesliga. L’Inter osserva attentamente la situazione x.com
