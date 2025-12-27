Stankovic Inter il futuro resta aperto | recompra gol e mercato in fermento Matteo Moretto fa il punto

Inter News 24 Stankovic Inter è uno dei dossier più caldi in prospettiva futura: il centrocampista serbo continua a brillare in Belgio con il Bruges. Il nome di Aleksander Stankovic continua a circolare con sempre maggiore insistenza attorno al mondo nerazzurro. Il centrocampista classe 2005, cresciuto nel vivaio dell’ Inter, sta vivendo una stagione da protagonista assoluto con la maglia del Club Brugge, confermandosi come uno dei giovani più interessanti del panorama europeo. Le prestazioni in Belgio non stanno passando inosservate: gol, premi da MVP e una continuità che certifica una crescita tecnica e mentale importante. 🔗 Leggi su Internews24.com

