L’intelligenza artificiale al servizio del benessere

L’intelligenza artificiale sta diventando uno strumento chiave nel settore farmaceutico, contribuendo a migliorare l’efficienza e la precisione nel processo di sviluppo delle terapie. Aziende come Lilly stanno integrando queste tecnologie per innovare le cure e rispondere alle sfide della salute con approcci più mirati e affidabili. Questo progresso rappresenta un passo importante verso un benessere più accessibile e sostenibile.

L’ADOZIONE dell’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando il settore farmaceutico, trasformando l’approccio di aziende come Lilly nello sviluppo delle terapie del futuro. Proprio per questo Lilly ha integrato l’intelligenza artificiale nelle sue attività, per accelerare la scoperta e lo sviluppo di nuovi farmaci. Nel giugno 2024, l’azienda ha annunciato una collaborazione con OpenAI, per utilizzare gli algoritmi intelligenti nella creazione di nuovi antimi¬crobici destinati a combattere i patogeni resistenti ai farmaci. Questa partnership mira a contrastare la crescente minaccia della resistenza antimicrobica, riconosciuta come una delle principali sfide per la salute pubblica globale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’intelligenza artificiale al servizio del benessere Leggi anche: Diagnosi del futuro: innovazione tecnologica e intelligenza artificiale al servizio della salute “Intelligenza artificiale – Manifesto Csaia – AI al servizio del Rule of Law”, convegno con Mulè

Il convegno “Intelligenza artificiale – Manifesto Csaia – AI al servizio del Rule of Law” si terrà a Roma il 10 dicembre presso Palazzo San Macuto. L’evento, a partire dalle ore 16, riunirà esperti e rappresentanti istituzionali per discutere delle applicazioni dell’IA nel rafforzamento dello Stato di diritto. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Perché c’è chi parla di “psicosi da intelligenza artificiale”: come l’IA può favorire i deliri - Anche se non è un disturbo ufficialmente riconosciuto, negli ultimi tempi sono stati segnalati casi di "psicosi da intelligenza artificiale" ... fanpage.it

Work-Life Balance: intelligenza artificiale al servizio delle donne

il mio album di figurine creato con intelligenza artificiale "modellini auto concept tuning di tutto il mondo" (ogni errore di ortografia e dipeso dal computer) - facebook.com facebook

Commercialisti, il 64,5% usa l’intelligenza artificiale ma c’è poca automatizzazione ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/commercial… x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.