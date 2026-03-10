L’instabilità danneggia le imprese

In un territorio fortemente manifatturiero come quello di Reggio, l’instabilità si traduce in una problematica socio-economica concreta. Le imprese locali sono esposte alle variazioni e alle incertezze che influenzano la loro attività e il tessuto economico complessivo. La situazione interessa direttamente le realtà produttive e le comunità che dipendono da esse, creando un impatto tangibile sul territorio.

Per territori fortemente manifatturieri e aperti ai mercati internazionali, come quello di Reggio, ogni instabilità diventa inevitabilmente una questione socio-economica territoriale. L’attacco all’ Iran da parte di Usa e Israele aggiunge ulteriore incertezza in uno scenario già segnato da incognite, dal costo dell’energia alle tensioni commerciali. Le conseguenze non riguardano solo i Paesi coinvolti: incidono sui consumi, ma anche sulla mobilità delle merci, sulle catene di approvvigionamento e sull’accesso alle materie prime con ricadute su ricavi e costi delle imprese. Un punto sensibile è stato lo Stretto di Hormuz, snodo strategico per il commercio energetico mondiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

