sistema illegale che danneggia anche le imprese corrette

La scoperta di un sistema illegale che sfruttava lavoratori e danneggiava imprese oneste deriva dall'intervento della Guardia di Finanza. Gli uomini in divisa hanno smantellato un'organizzazione che operava nel caporalato, sfruttando manodopera senza regolare contratto e creando un mercato parallelo. Questa operazione ha portato alla luce pratiche criminali che minano il settore e colpiscono le aziende che rispettano le norme. Le indagini continuano per approfondire i coinvolgimenti.

"Grazie alla Guardia di Finanza per aver fermato una nuova, brutta storia di caporalato e chi l’ha sfruttata per guadagnare. La dimostrazione che nella food valley abbiamo tutti il dovere della verità: questo pezzo da 90 del Made in Modena non potrebbe esistere senza il lavoro degli immigrati. È tempo di lavoro agricolo di qualità e di un grande fronte contro sfruttamento e caporalato, con una nuova strategia locale e nazionale". Sono le parole di Daniele Donnarumma, segretario generale di Fai Cisl Emilia Centrale. Al tema Fai Cisl aveva dedicato a fine anno un grande evento – ‘Made in Immigritaly’ – con uno studio che è sbarcato alla Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

