Dazi e instabilità bloccano gli investimenti e la crescita delle imprese

La guerra commerciale tra Paesi e le tensioni globali frenano gli investimenti in Italia. Le aziende fanno fatica a crescere, e le esportazioni calano. Le infrastrutture non sono all’altezza, e le istituzioni pubbliche dedicano meno attenzione al settore artigiano, lasciando il settore in difficoltà.

INSTABILITA' INTERNAZIONALE che mina le esportazioni, infrastrutture inadeguate, più attenzione da parte delle istituzioni pubbliche al mondo artigiano. Sono i temi caldi sui quali si sofferma il presidente di Cna Toscana, Luca Tonini. Presidente Tonini, il 2026 si apre in un contesto internazionale molto instabile. Quanto pesa la situazione geopolitica sulle imprese toscane? "Pesa moltissimo. Siamo una regione ad altissima vocazione all'export e quindi inevitabilmente esposta a tutto ciò che accade fuori dai nostri confini. Da giorni si torna a parlare di dazi statunitensi nei confronti dell'Europa, con dichiarazioni che cambiano di continuo.

