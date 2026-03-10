Salvatore Iacolino, direttore generale del Policlinico di Messina e ex parlamentare europeo del PdL, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Dda di Palermo. L’indagine riguarda presunti reati di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata. Le autorità stanno svolgendo accertamenti per chiarire i fatti e verificare eventuali responsabilità.

Salvatore Iacolino, direttore generale del Policlinico di Messina ed ex parlamentare europeo del PdL, è finito al centro di un’indagine della Dda di Palermo per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata. Secondo gli inquirenti, Iacolino avrebbe utilizzato il proprio ruolo e le relazioni costruite nel tempo per favorire il boss di Favara, Carmelo Vetro, già condannato per associazione mafiosa. Leggi anche: Scambio elettorale politico-mafioso: arrestato assessore di Modugno in Puglia, indagato il sindaco Le indagini, coordinate dal procuratore Maurizio de Lucia, hanno portato all’arresto dello stesso Vetro e di un dirigente regionale di rilievo, Giancarlo Teresi, già noto alle cronache giudiziarie per precedenti di corruzione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Salvatore Iacolino, direttore generale del Policlinico di Messina ed ex parlamentare europeo del PdL, è indagato per mafia

