Arezzo furto alla gioielleria Grotti con idrante e fumogeni in pieno giorno | rubato € 1mln in 1 minuto e mezzo ladri in fuga - VIDEO

Arezzo, un furto nella gioielleria Grotti ha portato via un milione di euro in circa un minuto e mezzo, utilizzando idranti e fumogeni. L’episodio si è verificato in pieno giorno e i ladri sono fuggiti prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Il proprietario, Mauro Grotti, ha appreso la notizia mentre si trovava in palestra e si è immediatamente precipitato sul luogo.

Il titolare, Mauro Grotti, ha saputo del furto mentre si trovava in palestra: “Mi hanno chiamato e sono corso subito. Ho visto tutto dalle telecamere esterne. È un colpo durissimo, ma per fortuna nessuno si è fatto male” In pieno giorno, nel centro di Arezzo, una banda di ladri professionisti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Arezzo, furto alla gioielleria Grotti con idrante e fumogeni in pieno giorno: rubato € 1mln in 1 minuto e mezzo, ladri in fuga - VIDEO Leggi anche: Arezzo, furto in gioielleria con l'idrante: bottino da mezzo milione Leggi anche: Assalto alla gioielleria Grotti in pieno giorno: nube di schiuma, vetrina sfondata e fuga con l’oro. Paura in città Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Banditi armati di piccone assaltano la gioielleria in pieno giorno ad Arezzo; Spaccata alla gioielleria di via Spinello; Assalto alla gioielleria Grotti in pieno giorno: nube in strada con gli estintori, vetrina abbattuta con i picconi e via con l'oro. Paura in città; Arezzo, furto con spaccata alla gioielleria Grotti: blitz di pochi minuti, ladri in fuga. Maxi furto in una gioielleria di Arezzo ripreso in diretta da un passante. Il video - All’arrivo di una guardia giurata, i rapinatori hanno spruzzato uno schiumogeno, creando una nube che ha temporaneamente accecato l’agente e seminato il panico tra i presenti. tg.la7.it

Assalto alla gioielleria Grotti in pieno giorno: nube in strada con gli estintori, vetrina abbattuta con i picconi e via con l'oro. Paura in città - Un raid messo in atto con modalità da film: un' auto nera con quattro persone a bordo è arrivata ... corrierediarezzo.it

ArezzoTv. . Cronaca Aretina del 10.1.26 In Studio: GRETA SETTIMELLI SOMMARIO Furto alla gioielleria Grotti, bottino ingente. Colpo eseguito in pochi minuti. Oggi uno scippo in pieno centro Amom, azienda leader nell’oreficeria tende la mano: “Assunzioni - facebook.com facebook

Maxi furto in una gioielleria di Arezzo ripreso in diretta da un passante. Il video x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.