L' impiegato delusoin Australia | la presentazione del libro a Salerno

Mercoledì 11 marzo si terrà a Salerno la presentazione del libro di Giovanni De Liso intitolato “L’impiegato Deluso… in Australia!”. L’evento si svolgerà presso il Circolo Canottieri Irno, in via Porto 41, e vedrà la partecipazione dell’autore, che illustrerà i contenuti dell’opera. La presentazione è rivolta a chi desidera conoscere meglio il libro e le sue caratteristiche.

“L’impiegato Deluso..in Australia!”: è questo il titolo del libro di Giovanni De Liso che, mercoledì 11 marzo, sarà presentato presso il Circolo Canottieri Irno, in via Porto 41 a Salerno. Introdurrà Marianna Amendola (responsabile Cultura Circolo Canottieri). A moderare l’incontro sarà Pietro Vuolo (Università di Salerno). Le letture, invece, di Linda Barone (Università di Salerno). Sarà presente l’autore Giovanni De Liso. Giampiero Deluso è un impiegato napoletano con la valigia sempre pronta. Inviato nella terra dei canguri dall’Italacciaio SpA, Giampiero dovrà familiarizzare con una cultura del lavoro. agli antipodi! Mentre cerca di... 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati “Sguardi sulla scuola”, a Salerno la presentazione del libro di Umberto LandiUn confronto aperto sul presente della scuola e sulle trasformazioni che attendono il mondo dell’istruzione. “Il presepe a Salerno”: al Museo Archeologico la presentazione del libro di Alessandro BassoAppuntamento con la storia locale e le tradizioni al Museo Archeologico Nazionale “Gli Etruschi di frontiera” di Pontecagnano.