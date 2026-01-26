sguardi sulla scuola a salerno la presentazione del libro di umberto landi

Venerdì a Salerno si terrà la presentazione del libro di Umberto Landi,

Un confronto aperto sul presente della scuola e sulle trasformazioni che attendono il mondo dell’istruzione. Venerdì 6 febbraio, alle ore 16, al Salone “Bottiglieri” della Provincia di Salerno (via Roma, 104) è in programma la presentazione del volume “Sguardi sulla scuola. Esperienze, problemi, orizzonti” di Umberto Landi. L’incontro vedrà l’intervento di Pino Acocella, chiamato a guidare la discussione attorno ai temi del libro: una raccolta di contributi che affronta nodi organizzativi e didattici delle istituzioni scolastiche, con uno sguardo anche su valutazione, autonomia e formazione in servizio. 🔗 Leggi su Zon.it

