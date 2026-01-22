Corsi di musica gratuita al Joshua Blues Club di Como

A Como, a partire da febbraio, sono disponibili corsi di musica gratuiti presso il Joshua Blues Club, grazie al sostegno di Regione Lombardia. Destinati ai giovani under 35, questi percorsi offrono l'opportunità di approfondire le proprie competenze musicali in un contesto qualificato. Le iscrizioni sono aperte, e le lezioni si svolgono in un ambiente che favorisce l'apprendimento e la crescita artistica.

Partono a Febbraio i nuovi corsi di musica con il contributo di Regione Lombardia. Le lezioni sono gratuite e sono rivolte ai giovani under 35. Verranno svolte al Joshua Blues Club a Como e all'istituto Jean Monnet di Mariano Comense.

