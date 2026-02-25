Sanremo 2026 Lillo Petrolo chi è | il co-conduttore della seconda serata

(Adnkronos) – Pasquale Petrolo, in arte Lillo, sarà co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. L'attore comico affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini stasera, mercoledì 25 febbraio, insieme ad Achille Lauro e Pilar Fogliati. Lillo è un volto amatissimo della comicità italiana, artista capace di spaziare tra teatro, cinema, televisione, radio e musica. Pasquale Petrolo è nato a Roma il 27 agosto 1962. È un artista poliedrico: attore, autore, musicista, regista, sceneggiatore, conduttore televisivo e radiofonico, fumettista. Considerato come una delle figure più versatili del panorama artistico italiano di oggi. Il suo nome comincia a girare tra il grande pubblico per il sodalizio artistico con Claudio Gregori, con cui forma il celebre duo Lillo & Greg, protagonista di programmi radiofonici e televisivi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Temi più discussi: Sanremo 2026.

