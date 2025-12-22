Lista stupri al liceo Giulio Cesare durante l'occupazione la preside | Valuteremo 5 in condotta
Il cinque in condotta non sarà automatico per chi ha occupato il liceo Giulio Cesare. Gite annullate per scelta dei docenti dopo la seconda 'lista stupri'. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Seconda lista stupri al Giulio Cesare durante l’occupazione: gite cancellate e 5 in condotta agli studenti
Leggi anche: Al liceo Giulio Cesare di Roma spunta una seconda “lista stupri”: stavolta l’elenco è con i nomi delle prof
Roma, occupato il liceo Giulio Cesare dopo il caso della “lista stupri”; Giulio Cesare, dopo la lista stupri scatta l'occupazione del liceo; Roma, una seconda «lista stupri» al liceo Giulio Cesare anche con i nomi di due prof: 5 in condotta e gite annullate; Una seconda ‘lista stupri’ al Giulio Cesare: questa volta con i nomi delle prof.
Lista stupri al liceo Giulio Cesare durante l’occupazione, la preside: “Valuteremo 5 in condotta” - Il cinque in condotta non sarà automatico per chi ha occupato il liceo Giulio Cesare. fanpage.it
Modena, un’altra “lista stupri” nel bagno dell’istituto tecnico Fermi - Dopo quanto accaduto a Roma e Lucca, spunta un altro elenco con i nomi delle studentesse accosciate alla violenza sessuale. tg24.sky.it
Seconda lista stupri al Giulio Cesare durante l’occupazione: gite cancellate e 5 in condotta agli studenti - La decisione è stata presa dal corpo docente: la seconda 'lista stupri', dove compaiono i nomi di due professoresse, è stata realizzata durante i giorni ... fanpage.it
Spunta una «lista degli stupri» anche a Modena, le scritte nei bagni dell’istituto Fermi: «È un meccanismo di emulazione» x.com
Liceo Giulio Cesare Roma: nuova lista stupri annulla viaggi. Il link all'articolo nel primo commento >>> - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.