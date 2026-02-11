Liceo Parini la lettera del preside | Dormo a scuola contro l’occupazione

Questa mattina al Liceo Parini si è vissuto un altro episodio di tensione. Il preside ha scritto una lettera in cui spiega di aver dormito a scuola per opporsi all’occupazione degli studenti. I corridoi, di solito tranquilli, sono stati invasi da voci accese e proteste che non si sono fermate per tutta la mattina. La scuola si prepara a un altro giorno di confronto tra studenti e istituzioni.

Ci sono mattine in cui il silenzio di una scuola viene rotto da voci che sembrano non avere tregua. Corridoi che di solito risuonano di passi ordinati diventano improvvisamente teatro di discussioni animate, slogan e proteste. Gli occhi di chi lavora tra quei banchi osservano ogni movimento, cercando di capire cosa sta accadendo, quali intenzioni si nascondono dietro i gesti dei ragazzi, quali tensioni si accumulano nell'aria. Per un dirigente scolastico, queste giornate sono lunghe e insonni. Ogni decisione assume un peso che va oltre il regolamento interno: riguarda sicurezza, disciplina, ma anche rispetto della libertà di pensiero e dei valori civici che una scuola dovrebbe trasmettere.

