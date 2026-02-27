I 27 esuberi alla Omr di Concorezzo Intesa sul licenziamento collettivo

Alla Omr di Concorezzo, 27 lavoratori sono coinvolti in un procedimento di licenziamento collettivo, mentre l'azienda si sta trasformando da produttore storico a realtà commerciale. La decisione riguarda un ridimensionamento che interessa direttamente il personale, segnando un cambiamento importante per la fabbrica e per chi lavora in quella sede. La vicenda si sviluppa in un contesto di riorganizzazione aziendale e modifiche strategiche.

Da storico produttore a realtà commerciale. Nel cambio di pelle perdono il posto i 27 operai della Omr di Concorezzo, marchio dei circuiti stampati legati alla filiera high tech vanto del Vimercatese. Sindacati e azienda hanno raggiunto l'accordo sugli esuberi, ma l'amarezza è doppia: "Per i lavoro che si perde e per le linee che si spengono", dice Pietro Occhiuto, segretario della Fiom-Cgil Brianza. La vertenza è cominciata dopo la decisone della proprietà di lasciare il manifatturiero. L'intesa fissa l'uscita su base volontaria, l'accesso alla Naspi e un incentivo all'esodo. "Abbiamo affrontato il confronto con senso di responsabilità in un contesto segnato da una crisi profonda e da un drastico calo dei volumi – spiega il segretario –.