Un lieve trauma cranico aumenta il rischio di Alzheimer ma c'è un modo per impedirlo | lo studio

Un lieve trauma cranico può aumentare il rischio di sviluppare l'Alzheimer in età avanzata. Uno studio americano ha evidenziato come anche traumi apparentemente minori possano causare danni cerebrali a lungo termine, sottolineando l'importanza di strategie preventive per ridurre questa minaccia.

Ricercatori americani hanno scoperto che anche un lieve trauma cranico innesca danni che aumentano il rischio di Alzheimer in età avanzata. In esperimenti su modelli murini hanno dimostrato che è possibile prevenire l'incremento delle probabilità di ammalarsi di demenza.

