L’IA non è neutra | un confronto su rischi e responsabilità

Durante un evento organizzato dalla Gamec, il filosofo Telmo Pievani e l’ingegnere Juan Carlos De Martin hanno discusso dei rischi e delle responsabilità legate all’intelligenza artificiale. L’incontro, inserito nel progetto Pedagogia della speranza, ha affrontato il tema di chi dovrebbe educare in un’epoca in cui le tecnologie digitali sono sempre più presenti nella vita quotidiana.

L’INTERVISTA. Chi educa chi nell’era dell’intelligenza artificiale? È la domanda al centro dell’incontro organizzato dalla Gamec nell’ambito del progetto Pedagogia della speranza, che ha visto dialogare il filosofo della scienza Telmo Pievani e l’ingegnere informatico Juan Carlos De Martin. L’IA, ha spiegato, non è un’entità autonoma né una forza incontrollabile: è una tecnologia progettata dagli esseri umani e riflette le scelte, i modelli culturali e gli interessi dei suoi creatori. Per questo non coincide automaticamente con il progresso. Può produrre effetti positivi o negativi, a seconda dell’uso che se ne fa. «Mi preoccupa più l’uso che se ne fa che la tecnologia in sé», ha sottolineato De Martin. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

