Università a Novedrate eCampus apre confronto su Ia

Questa settimana a Novedrate, l’università eCampus organizza un incontro per parlare di intelligenza artificiale e del suo ruolo nel percorso formativo. L’appuntamento è fissato per mercoledì 4 febbraio, dalle 9 del mattino. La giornata sarà dedicata a discutere di come la didattica si sta evolvendo con le nuove tecnologie e quale sarà il futuro dell’università in un mondo sempre più digitale. Un’occasione per studenti, docenti e professionisti di confrontarsi direttamente con esperti del settore.

Como, 2 feb. (AdnkronosLabitalia) - Un confronto a tutto campo su Ia, didattica e futuro. Mercoledì 4 febbraio, a partire dalle 9.30, la sede principale dell'Università eCampus, a Novedrate (Como), ospiterà 'eCampus, didattica aumentata e Ia: il ruolo delle università nelle politiche di innovazione', una giornata di lavoro dedicata alle intelligenze artificiali, al plurale, per approfondire il ruolo delle università nelle politiche di innovazione: la formazione di nuove competenze, la trasformazione delle professioni, la cybersecurity e i nuovi linguaggi. Un dibattito aperto in cui l'ateneo metterà a disposizione della collettività i risultati della ricerca e della terza missione nei suoi vent'anni di esperienza.

