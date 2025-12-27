Nel centro polifunzionale di Maglie l' omaggio a Tito Schipa-l’uomo ed il divo
MAGLIE - La scuola di pianoforte Silence e il circolo Arci Biblioteca di Sarajevo di Maglie, nel 60° anniversario della morte del famoso tenore leccese, presentano “Schipa - l’uomo ed il divo” a cura di Corrado de Bernart, in cui verranno ripercorse le tappe fondamentali di una biografia densa di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
