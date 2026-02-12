Ue Road Map Economica rinviata a marzo | Draghi lancia l’allarme sulla crisi e teme una recessione continentale

La Commissione europea ha deciso di rinviare a marzo l’approvazione della nuova road map economica. Draghi avverte che la crisi in atto rischia di portare l’Europa in recessione. La decisione è stata presa durante il vertice a Bruxelles, dove i ministri hanno preferito prendersi più tempo per definire le misure di rilancio. La situazione resta delicata e preoccupano i segnali di una possibile stagnazione economica a livello continentale.

Vertice Ue: Rinvio a Marzo la Road Map Economica, Draghi Lancia l’Allarme sulla Crisi. Bruxelles, 12 febbraio 2026 – La road map per il rilancio dell’economia europea dovrà attendare marzo per l’approvazione finale. La decisione è emersa al termine di un vertice informale dei leader europei, mentre l’ex Presidente del Consiglio italiano Mario Draghi ha espresso forti preoccupazioni per il deterioramento della situazione economica continentale, aggravata dalle tensioni geopolitiche internazionali. Un Contesto di Crescente Apprensione. Il vertice, tenutosi in Belgio, ha rappresentato un momento di confronto cruciale per il futuro economico dell’Unione Europea.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Road Map Economica Cantieri per la Pedemontana: confronto in prefettura, una road map per sopravvivere ai lavori La Prefettura di Monza ha convocato oggi i sindaci dei comuni interessati dai cantieri di Pedemontana, in vista dell’avvio dei lavori sulle tratte B2 e C. **Pd: Schlein traccia road map tra campagna No e 'ascolto', 'rispetto per tutti ma linea è una'** La leader del Pd, Elly Schlein, ha presentato le sue priorità per le prossime settimane. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Road Map Economica Argomenti discussi: Le divisioni dei leader dell’Ue in ritiro che restano fermi sulla competitività; Ue, agenda von der Leyen per competitività: Accordi commerciali, mercato unico e semplificazione - Geagency; Scuola, boom di supplenze: 15mila contratti extra per il sostegno. Ue, Draghi ai leader: Panorama economico deteriorato è urgente agireL’ex premier si è concentrato su diversi argomenti chiave come la necessità di ridurre le barriere nel Mercato Unico, la frammentazione dei mercati azionari e ... repubblica.it UE, in corso il vertice dei leader. Draghi: Panorama economico deteriorato, urgente agireI leader Ue al vertice informale sulla Competitività al castello di Alden Biesen, in ... msn.com La frana sulla provinciale 119 di Polizzi, c'è la svolta: definita la "road map" per la messa in sicurezza definitiva -> I dettagli e gli approfondimenti nell'articolo nel primo link dei commenti - facebook.com facebook Nuovo stadio, la road map: prima pietra nel 2027. Calcio d'inizio dopo quattro anni #ASRoma #stadiodellaroma x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.