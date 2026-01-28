Safer Internet Day 2026 | kit guide e mappe per portare il benessere digitale in classe

Per il Safer Internet Day 2026, l’Unione Europea lancia tre strumenti per le scuole. I docenti possono usare i piani di lezione del progetto Better Internet for Kids, il kit DSA for YOUth sui diritti online e una mappa con le iniziative globali sul benessere digitale. L’obiettivo è promuovere un uso più consapevole di internet tra studenti e insegnanti, mentre si prepara il nuovo piano d’azione europeo contro il cyberbullismo.

Per il Safer Internet Day 2026, l’UE punta su benessere digitale e lotta al cyberbullismo. I docenti hanno a disposizione tre strumenti pratici: piani di lezione del Better Internet for Kids, il kit DSA for YOUth sui diritti online e la mappa delle iniziative globali, in attesa del nuovo piano d’azione europeo. Il 10 febbraio si avvicina e la scuola si prepara all’appuntamento con il Safer Internet Day (SID) 2026. Quest’anno l’Unione Europea ha deciso di supportare i docenti con una serie di strumenti operativi molto specifici. L’obiettivo è trasformare concetti complessi come il “benessere digitale” o le normative europee in attività d’aula coinvolgenti.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Safer Internet 2026

In occasione del Safer Internet Day 2026, questo webinar gratuito con Gabriele Tansini di Microsoft offre strumenti pratici per garantire sicurezza e tranquillità nelle scuole.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

3 Hours of Life Changing Insights for Your Personal Growth

Ultime notizie su Safer Internet 2026

Argomenti discussi: Navigare sicuri a scuola con Copilot, MFA e FIDO2 - Speciale Safer Internet Day 2026 con Gabriele Tansini (Microsoft); Macron contro i social media: Il cervello dei nostri bambini e adolescenti non è in vendita. E arriva la legge; ? Virginia-Ferilli viene arrestata e suo figlio scompare: stasera c'è il gran finale di A testa alta.

Navigare sicuri a scuola con Copilot, MFA e FIDO2 – Speciale Safer Internet Day 2026 con Gabriele Tansini (Microsoft)In occasione del Safer Internet Day 2026, partecipa a un webinar gratuito pensato per aiutare scuole e insegnanti a muoversi con più tranquillità nel mondo digitale. Scoprirai come usare Copilot in mo ... orizzontescuola.it

Using Safer Internet Day as a catalyst for AI safetyHow schools can build a safe approach to AI ahead of Safer Internet Day, with practical steps for leaders and staff ... sec-ed.co.uk

A febbraio, con il Safer Internet Day (SID) 2026, prende il via la nuova edizione del MESIC – Mese per la Sicurezza in Rete. Un’occasione per promuovere nelle scuole un uso positivo, consapevole e sicuro della rete e delle tecnologie digitali. Durante tutto i - facebook.com facebook