Due allenatori sono stati sanzionati con dieci giornate di squalifica ciascuno dopo che hanno consentito a un collaboratore di assumere il ruolo di capo allenatore durante una partita. La decisione riguarda un episodio in cui sono stati coinvolti, senza altre motivazioni o implicazioni legate a cause più ampie. La squalifica è stata ufficializzata dopo le verifiche sui ruoli durante l'incontro.

Oltre all'esonero, la squalifica. Era attesa oggi la decisione del Tribunale federale nazionale della Figc sul caso Gregucci-Foti, la coppia di tecnici che ha guidato la Sampdoria dall'esonero di Massimo Donati, in ottobre. Fino a ieri, quando il club blucerchiato ha comunicato di aver sollevato dall'incarico sia Gregucci che Foti. E oggi è arrivata anche la stangata: 10 giornate di squalifica ciascuno, da scontare appena torneranno ad allenare. La motivazione è la stessa per la Procura Federale aveva già deferito Foti: aver esercitato ruolo e compiti di allenatore della Sampdoria nonostante fosse tesserato come allenatore in seconda e senza essere in possesso dell'abilitazione Uefa Pro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'esonero dalla Samp e ora la squalifica: lo scambio di ruoli costa 10 giornate a Gregucci e Foti

