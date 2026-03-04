La domanda di prodotti nutraceutici per la salute riproduttiva sta aumentando, con il settore italiano che rappresenta il 15% del mercato europeo. Questa tendenza riflette un cambiamento culturale che punta a una maggiore consapevolezza nel settore. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa una persona su sei sperimenta problemi di fertilità a livello globale.

S econdo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa una persona su sei sperimenta problemi di infertilità nel corso della propria vita, un dato che racconta quanto questa condizione sia diffusa e sia diventata ormai una questione sanitaria, sociale ed economica di primo piano, che riguarda milioni di persone nel mondo. In questo scenario, tuttavia, l’Italia si ritaglia un ruolo di primo piano in Europa nel mercato degli integratori dedicati alla salute riproduttiva, conquistando il terzo posto per valore, dietro Germania e Francia. Un risultato che racconta non solo un trend economico, ma anche un cambiamento culturale profondo. Infertilità, con la PMA ci sono «alte percentuali di successo e bassi rischi» X Italia sul podio europeo per integratori per la fertilità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cresce la domanda di prodotti nutraceutici per sostenere la salute riproduttiva. Il settore italiano vale il 15% del mercato europeo e riflette un cambiamento culturale che mette al centro una maggiore consapevolezza

Non è una questione di prestazioni del software. Il movimento mette al centro valori, trasparenza e responsabilità politica, aprendo una domanda più grande: si può davvero considerare neutrale la tecnologia che usiamo ogni giorno?Capita spesso con le grandi rivoluzioni: prima le accogliamo come miracoli, poi le trasformiamo in abitudini e ancora dopo iniziamo a guardarle con...

Nasce MyGyna, il progetto che mette al centro la salute femminileIn un mondo in cui la medicina fa passi da gigante il corpo femminile resta ancora terreno di tabù.

Una raccolta di contenuti su Cresce la domanda di prodotti....

Temi più discussi: Nomisma: il mercato residenziale cresce, ma comprare casa è sempre più difficile; Il 2026 dei GSS Bond: da storia di crescita a stress test; Proterial investirà 77 milioni di dollari in India per produrre metallo per trasformatori; Enel, più risorse su reti e rinnovabili nel biennio 2026-2028.

Cresce il numero delle domande di brevetto. Urso «avanti sull’innovazione»Per il 2025 il Report attività brevettuali redatto dalla Direzione Generale per la Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Uibm) del ministero delle Imprese e del Made in Italy cer ... italiaoggi.it

Cresce la domanda di caseLa popolazione invecchia, si fanno meno figli e si vive di più da soli. Cambia la società e cambia il mercato immobiliare. Problematiche e possibili soluzioni al centro di un convegno a Udine ... rainews.it

Il colosso cresce nei settori aerospaziale e militare, ma anche in quello civile. A Campi il ’cuore’ dell’hi tech, dalle comunicazioni agli elicotteri facebook

Spagna, cresce del +7,5% il mercato auto a febbraio. Accelerano le Bev e Phev: +61,2% (quota al 21,6%) x.com