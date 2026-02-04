AMD rafforza la presenza nel settore aziendale riducendo l’attenzione sul mercato dei consumatori per PC

AMD ha annunciato di voler lasciare il mercato dei PC consumer e di puntare tutto sulle aziende. La società ha spiegato che da ora in poi si concentrerà sul settore enterprise, ritenuto più stabile e redditizio. La scelta è stata comunicata il 4 febbraio 2026 a Santa Clara, nel cuore della Silicon Valley, e segna una svolta importante nella strategia dell’azienda.

Il 4 febbraio 2026, nel cuore della Silicon Valley, a Santa Clara, AMD ha annunciato una svolta strategica che segna il definitivo abbandono del mercato di massa dei PC per concentrarsi su un futuro più lucrativo e meno volatile: il settore enterprise. Il colosso dei semiconduttori, guidato dalla CEO Dr. Lisa Su, ha chiuso il 2025 con un fatturato annuo di 34,6 miliardi di dollari, un risultato che non è solo un successo finanziario, ma un segnale chiaro di una trasformazione profonda. Il quarto trimestre ha visto un balzo del 34% su base annua, con ricavi di 10,3 miliardi, alimentati soprattutto dal segmento data center e dal settore premium dei sistemi per aziende.

