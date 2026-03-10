L’eremo di Monte Giove ha riaperto dopo due giorni di chiusura, che erano stati necessari a seguito della profanazione delle reliquie di San Valerio. La struttura, che era stata temporaneamente chiusa, ora è di nuovo accessibile al pubblico. La vicenda ha coinvolto l’eremo, che era rimasto inattivo in attesa di ulteriori verifiche e interventi.

di Anna Marchetti Da ieri ha riaperto l’eremo di Monte Giove dopo essere rimasto chiuso due giorni per la profanazione delle reliquie di San Valerio. Fondamentali per gli inquirenti saranno le analisi del sangue ritrovato in una certa quantità all’interno della chiesa dove è stata prelevata e aperta la cassetta in legno che custodiva le reliquie, cassetta a sua volta conservata nell’urna in pietra posta sotto l’altare. Sembra esclusa l’ipotesi che il sangue possa appartenere al ladro, magari ferito durante il furto, come da qualcuno ipotizzato inizialmente, anche se c’è chi fa notare come non debba essere stato semplice sollevare il pesantissimo coperchio dell’urna in pietra: il che farebbe pensare che ad operare non era una sola persona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’eremo riapre dopo la profanazione

