Philadelphia ossa e teschi in una cantina | arrestato un 24enne per profanazione di tombe

Un 24enne è stato arrestato a Philadelphia per il coinvolgimento nella profanazione di tombe. Durante una perquisizione, le forze dell’ordine hanno trovato una cantina contenente circa 100 resti umani, tra ossa, teschi, mani e piedi. L’indagine continua per accertare i motivi e l’entità dell’episodio, che ha suscitato preoccupazione nella comunità locale.

Orrore a Philadelphia, scoperta una cantina con almeno 100 resti umani - Un uomo di 24 anni, Jonathan Christ Gerlach, è stato arrestato con l'accusa di aver trafugato i resti umani al Mount Moriah, un cimitero abbandonato del 1885. ticinonews.ch

