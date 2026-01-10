Philadelphia ossa e teschi in una cantina | arrestato un 24enne per profanazione di tombe
Un 24enne è stato arrestato a Philadelphia per il coinvolgimento nella profanazione di tombe. Durante una perquisizione, le forze dell’ordine hanno trovato una cantina contenente circa 100 resti umani, tra ossa, teschi, mani e piedi. L’indagine continua per accertare i motivi e l’entità dell’episodio, che ha suscitato preoccupazione nella comunità locale.
Shock alla periferia di Philadelphia, dove la polizia ha scoperto una cantina contenente almeno 100 resti umani, tra ossa, teschi, mani e piedi. La notizia è stata riportata dalla Cnn. L’arresto e le indagini Un uomo di 24 anni, Jonathan Christ Gerlach, è stato arrestato con l’accusa di aver trafugato i resti dal Mount Moriah, un cimitero abbandonato risalente al 1885. Secondo quanto ricostruito. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Torino, arrestato Don Alì, 24enne tiktoker "re dei maranza" accusato di minacce contro un insegnante: "trovato nascosto in una cantina" - VIDEO
Leggi anche: Sorpreso nel cimitero di notte, in casa centinaia di ossa e teschi di bimbi: “Appesi o ricomposti, un horror”
Philadelphia, ossa e teschi in una cantina: arrestato un 24enne per profanazione di tombe - La polizia ha scoperto oltre 100 resti umani in una cantina alla periferia della città. gazzettadelsud.it
Orrore a Philadelphia, scoperta una cantina con almeno 100 resti umani - Un uomo di 24 anni, Jonathan Christ Gerlach, è stato arrestato con l'accusa di aver trafugato i resti umani al Mount Moriah, un cimitero abbandonato del 1885. ticinonews.ch
Schiacciata di carote farcita con Philadelphia, lattuga olive e scaglie di parmigiano reggiano Questo è un modo semplice per creare un piatto sfizioso ma completo e bilanciato Preparata da una paziente in fase di mantenimento dopo aver curat - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.