Gstaad é Italiamania E non c’entra nulla con il fervore olimpico Dopo The Palace il film di Polanski l’eremo ad altra quota non é più lo stesso

Gstaad si trasforma in una scena italiana, non per l’entusiasmo olimpico, ma per il fascino di personaggi provenienti dal nostro paese. Dopo la proiezione di “The Palace” di Polanski, l’atmosfera nella località di montagna cambia, diventando più vivace e internazionale. Alice, una donna russa con uno stile impeccabile, sfoggia abiti costosi e non si ferma davanti a niente per concedersi il meglio, anche se questo significa spendere somme considerevoli. I suoi figli frequentano il prestigioso collegio Le Roseè, dove l’ammissione dipende direttamente dal saldo bancario del genitore. La scena si anima di volti noti

Alice è bellissima, ricchissima e non ha esitazione alcuna nello staccare chèque a svariati zeri. E’ russa, i figli hanno studiato a Le Roseè, collegio per rampolli viziati la cui ammissione è direttamente proporzionale al conto in banca del paparinopaperone. E dove la cultura Chanel vince sulla Cultura Classica. Lei gira con il suo personal shopper, gli fa un cenno e tira fuori la carta di credito. Alice é incantata davanti al “concettuale” Emblema, stiamo parlando di Salvatore ca va sans dire. Prima di lei anche una ricca ereditiera libanese aveva fatto la sua offerta, ma ubi maior. Siamo al vernissage di Italiamania, la mostra “ Time travel Through Italian Art ” con le eccellenze del made in Italy fra oggetti di design e modernariato, gioie scintillanti e valigie dalla rifiniture pregiate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it

