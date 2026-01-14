Federer allenatore di Carlos Alcaraz | annuncio di Wilander

Nelle ore che precedono gli Australian Open 2026, l’ex campione Matt Wilander ha commentato la possibile collaborazione tra Roger Federer e Carlos Alcaraz. Wilander ha condiviso le proprie impressioni sulle dinamiche del torneo e sulle strategie dei protagonisti, offrendo un’analisi lucida e senza fronzoli. Questo intervento si inserisce nel quadro delle anticipate novità e delle aspettative crescenti attorno al primo grande appuntamento tennistico dell’anno.

Nelle ore che precedono l'inizio degli Australian Open 2026, l'ex campione di tennis Matt Wilander ha lanciato affermazioni schiette, decise, sui principali protagonisti del primo major della stagione. Secondo il vincitore di sette titoli Slam, l'italiano Jannik Sinner non solo è tra i favoriti, ma è anche destinato a disputare la finale di Melbourne come .

