Federer | Ho immaginato come sarebbe giocare contro Sinner Alcaraz mi somiglia di più

Roger Federer ha rivelato di aver riflettuto su come potrebbe essere un match contro Jannik Sinner, pur riconoscendo che Carlos Alcaraz gli ricorda di più. Il campione svizzero sarà protagonista sabato della “Sfida dei numeri 1 al mondo”, evento che segna l’inizio ufficiale degli Australian Open 2026. Un’occasione per rivivere emozioni e confrontarsi con le nuove sfide del tennis internazionale.

Federer dice che sì, un po’ ho immaginato come avrei giocato contro Sinner”. La leggenda del tennis sabato guiderà la “Sfida dei numeri 1 al mondo” per il lancio ufficiale degli Australian Open 2026. E parla di questa piccola illusione. È successo a Wimbledon – racconta la Gazzetta dello sport – quando lo svizzero era in tribuna per gli ottavi tra Sinner e Dimitrov. “Ero seduto lì e mi è venuto da pensare a come sarebbe potuto essere, perché Grigor gioca in modo molto simile al mio. Credo sia stata una delle prime volte in cui ho pensato a come sarebbe stato giocare contro Jannik. Non mi sono sentito così guardando Jannik contro Djokovic a Shanghai. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

