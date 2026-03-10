Joshua Jackson ha parlato pubblicamente per la prima volta dopo la morte dell’amico e collega di “Dawson’s Creek”, James Van Der Beek, scomparso a 48 anni a causa di un cancro al colon-retto. Jackson, che ha fatto uno screening a 46 anni, ha descritto il suo processo di elaborazione del lutto e ha evidenziato come l’evento abbia influenzato la sua vita personale.

Joshua Jackson rompe il silenzio dopo la morte dell’amico e collega di “Dawson’s Creek”, James Van Der Beek, morto a febbraio all’età di 48 anni dopo aver rivelato di aver ricevuto una diagnosi di cancro al colon-retto. “Penso che questo lutto colpisca in diversi modi – ha detto a Today -. Come padre, credo che l’enormità di quella tragedia per la sua famiglia mi colpisca in modo molto diverso rispetto a come semplice collega. Quindi credo che l’elaborazione del lutto sia ancora in corso “. E ancora: “Io e lui abbiamo condiviso questo periodo meraviglioso. Ed è stato formativo per noi. So che entrambi ricordiamo quel periodo con grande affetto, ma devo anche dire che so di essere solo una nota a margine di ciò che ha effettivamente realizzato nella sua vita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’elaborazione del lutto di James Van Der Beek è in corso. Mi ha colpito molto come padre di famiglia. Ho fatto lo screening a 46 anni”: Joshua Jackson rompe il silenzio

