James Van Der Beek | La diagnosi di cancro mi ha scioccato poi mi sono detto | farai cambiamenti che non avresti mai fatto e questo aggiungerà anni felici alla tua vita

James Van Der Beek, noto per il suo ruolo in Dawson's Creek, ha condiviso la sua esperienza con il cancro. Dopo aver ricevuto la diagnosi, ha deciso di affrontare la malattia con una prospettiva positiva, considerando i cambiamenti necessari per migliorare la propria qualità di vita. Pur combattendo la sua battaglia, desidera chiarire alcuni aspetti legati alla sua salute, sottolineando l’importanza di affrontare le difficoltà con consapevolezza e determinazione.

James Van Der Beek parla del suo cancro al Colon - James Van Der Beek è tornato in televisione per parlare del cancro al colon che lo ha colpito, un momento di emozione per i suoi tantissimi fan. notizie.it

Cosa ha detto l’attore - Nel corso di una nuova intervista, James Van Der Beek è tornato a parlare del cancro e ha rivelato come sta. novella2000.it

Mi sento un po’ meglio ogni mese. Ci vuole di più da parte mia – più pazienza, più disciplina. Più forza di quanto sapessi di avere. Sapevo di essere forte, non immaginavo però di essere così forte”. James Van Der Beek, a distanza di un anno dalla diagnosi di - facebook.com facebook

