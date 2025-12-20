Pensavo di dover smettere di bere caffè ma quando l’ho fatto non sono migliorato Quando la colonscopia mi ha fatto scoprire il cancro credo di essere andato in shock | parla James Van Der Beek

James Van Der Beek, indimenticabile volto di Dawson’s Creek, si è raccontato al Today Show di Craig Melvin nella puntata del 19 dicembre. L’intervista è stata fatta nel ranch dell’attore, in Texas, dove vive assieme alla sua famiglia. Van Der Beek è tornato sulla mancata partecipazione alla reunion della popolare serie tv: “Avevo perso tantissimo peso a causa di virus ma non era legato al cancro (gli è stato diagnosticato un cancro al colon-retto nel 2023, ndr ). Anche se, quando hai il cancro, tutto diventa una cosa tipo ‘perché non rendiamo gigantesco anche quel virus allo stomaco?'”. Al suo posto all’evento celebrativo c’erano la moglie Kimberly e i loro sei figli: “Per quanto fossi distrutto dal non poter andare alla reunion di Dawson’s Creek, la mia famiglia ha potuto esserci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

