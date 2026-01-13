Moda maschile italiana il 2025 in salita Fatturato ed export in calo

Il settore della moda maschile italiana nel 2025 registra segnali di rallentamento, con cali nel fatturato e nelle esportazioni. La situazione economica e le tensioni geopolitiche continuano a influenzare negativamente il mercato, rallentando la ripresa prevista. In questo scenario, le aziende devono affrontare nuove sfide per mantenere competitività e sostenibilità nel contesto internazionale.

Il 2025 si è aperto senza segnali concreti di ripresa per la moda maschile italiana, in un contesto ancora segnato da forte incertezza economica e geopolitica. Tensioni internazionali, instabilità dei mercati e il ricorso a misure protezionistiche – in particolare da parte degli Stati Uniti –. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

