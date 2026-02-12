Il cuore hi-tech batte forte Sorpassati i 2 miliardi di fatturato nel distretto

Il settore biomedicale di Modena ha superato i 2 miliardi di fatturato nel 2024, confermando la sua importanza nell’economia locale. Le aziende continuano a crescere, ma i margini di profitto sono in calo e si sente un leggero rallentamento. La situazione resta sotto controllo, anche se il settore deve fare i conti con alcune difficoltà.

di Laura Girella Il settore biomedicale della provincia di Modena conferma nel 2024 un ruolo rilevante nel tessuto produttivo locale, mostrando una crescita dei ricavi ma anche segnali di rallentamento sul fronte della redditività e della marginalità. L'analisi dei principali indicatori economico-finanziari evidenzia un comparto ancora solido, ma chiamato a fronteggiare un contesto più complesso rispetto all'anno precedente. Nel 2024 il fatturato complessivo del settore ha raggiunto i 2,03 miliardi di euro, in crescita del 3,5% rispetto al 2023. Una crescita non esplosiva, ma significativa, soprattutto se letta alla luce di uno scenario macroeconomico ancora segnato da inflazione, tensioni geopolitiche e rallentamento di alcuni mercati internazionali.

