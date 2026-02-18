A causa di recenti episodi di vandalismo, i cittadini di Avane vedranno presto più telecamere lungo la Vela. Le autorità hanno deciso di installarne dieci per monitorare meglio l’area e garantire maggiore sicurezza ai residenti. La decisione è stata presa dopo che alcuni danni sono stati segnalati nei giorni scorsi.

EMPOLI Sono in corso di installazione dieci nuove telecamere di videosorveglianza alla Vela d’Avane ‘Margherita Hack’. L’intervento arriva in seguito alle segnalazioni ricevute di accessi impropri e dopo l’ incendio ai magazzini di Re.So che hanno causato danni importanti alla struttura e alle derrate alimentari nello scorso giugno. I 10 ‘occhi elettronici’ saranno posizionati in modo tale da controllare il perimetro totale dell’intera area. Il costo totale dell’intervento è di circa 30mila euro. L’assessora alla Sicurezza del comune di Empoli Valentina Torrini ha affermato che le 10 telecamere installate alla Vela saranno un sostegno e un supporto alle tante persone e associazioni che fanno volontariato sul posto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Più sicurezza. Dieci telecamere alla Vela di Avane

Leggi anche: Piano per la sicurezza. Ecco dieci telecamere contro gli atti vandalici

Sicurezza: 24 telecamere in più per l’UnioneL’Unione Tresinaro Secchia ha rafforzato il proprio sistema di videosorveglianza nel comprensorio ceramico reggiano, installando 24 nuove telecamere.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.