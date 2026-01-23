Elezioni a Roma la Lega vuole Antonio Maria Rinaldi al Campidoglio | il profilo

La Lega annuncia la candidatura di Antonio Maria Rinaldi alle prossime elezioni comunali di Roma. Il profilo del candidato si distingue per un approccio pragmatico e una consolidata esperienza nel settore economico. La scelta mira a rappresentare un’alternativa concreta per il futuro della città, con un’attenzione particolare alle sfide amministrative e allo sviluppo sostenibile del capoluogo.

Roma, 23 gennaio 2026 – La Lega propone Antonio Maria Rinaldi come candidato sindaco di Roma in vista delle prossime elezioni amministrative. L’annuncio è arrivato in apertura della tre giorni del partito in Abruzzo, “ Idee in Movimento ”, iniziativa che ha riunito a Roccaraso e Rivisondoli amministratori locali, ministri, politici e rappresentanti della società civile per una serie di confronti e dibattiti. Il partito di Matteo Salvini intende portare il nome di Rinaldi al tavolo della coalizione. “Nelle prossime settimane ci sarà occasione per parlarne con gli alleati del centrodestra”, si legge nel comunicato, in cui la Lega definisce Rinaldi un “economista, già europarlamentare e profondo conoscitore del territorio romano e dei suoi problemi”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Elezioni a Roma, la Lega propone Antonio Maria Rinaldi come candidato sindacoLa Lega ha annunciato Antonio Maria Rinaldi come candidato sindaco del Centrodestra per le prossime elezioni amministrative a Roma.

Elezioni a Roma, la Lega indica Antonio Maria Rinaldi come candidato sindacoLa Lega ha annunciato Antonio Maria Rinaldi come candidato a sindaco di Roma in vista delle prossime elezioni amministrative.

