Gruppo Trevi il presidente Antonio Maria Rinaldi si dimette | Sarà candidato a sindaco di Roma

Il Gruppo Trevi annuncia le dimissioni con effetto immediato di Antonio Maria Rinaldi, presidente e consigliere di amministrazione. Rinaldi ha comunicato la sua intenzione di candidarsi a sindaco di Roma. La notizia segna un cambio importante nella gestione aziendale e politica dell'azienda, che rimane impegnata a mantenere la continuità delle proprie attività e a garantire stabilità alle proprie operazioni.

Cesena, 25 gennaio 2026 – Dimissioni con effetto immediato per Antonio Maria Rinaldi, Presidente e consigliere di amministrazione Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. Arriva così la notizia da parte dell’ azienda cesenate leader a livello mondiale nell'ingegneria del sottosuolo a 360 gradi. Rinaldi si è dimesso sabato 24 gennaio, a causa della sua designazione quale candidato alla carica di sindaco di Roma. Un “impegno che richiede una dedizione totale e che non risulta conciliabile con il ruolo di Presidente di una società quotata”, fa sapere l’azienda con un comunicato. “Il Consiglio provvederà, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale, a porre in essere tutte le attività necessarie ad assicurare la funzionalità dell'organo amministrativo nonché la piena continuità della gestione e dell'operatività della Società”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

