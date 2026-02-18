Il match tra KuPS e Lech Poznan si svolge oggi, 19 febbraio 2026, alle 18:45, nel quadro dei playoff di Conference League. La partita si gioca in Finlandia e coinvolge i campioni polacchi, che cercano di avanzare dopo aver ottenuto risultati importanti nelle fasi preliminari. Il Lech Poznan affronta il KuPS in una sfida che promette emozioni e molte insidie per entrambe le squadre.

Playoff di Conference League che partono quest’oggi e che vedono tra le 8 gare in programma i campioni polacchi del Lech Poznan sul campo dei campioni finnici del KuPS. I Keltamusta sono riusciti a qualificarsi pur vincendo una sola gara nel girone, e sono nel pieno della preparazione invernale dal momento che il campionato inizierà il 4 aprile. Nuovo allenatore (Nuutinen,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - KuPS-Lech Poznan (Conference League, 19-02-2026 ore 18:45): formazioni , quote, pronostici

Sigma Olomuc-Losanna (Conference League, 19-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Sigma Olomouc e Losanna si gioca il 19 febbraio 2026 alle 18:45, in una sfida dei playoff di Conference League.

Zrinjski Mostar-Crystal Palace (Conference League, 19-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiIl Crystal Palace di Glasner rischia di uscire dalla Conference League a causa della sconfitta contro lo Zrinjski Mostar, che ha conquistato il passaggio ai playoff grazie a un gol decisivo negli ultimi minuti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.