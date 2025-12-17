Shakhtar Donetsk-Rijeka Conference League 18-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

La sfida tra Shakhtar Donetsk e Rijeka, valida per la Conference League, si prospetta come un match decisivo per gli ucraini, ora in grande forma sotto la guida di Arda Turan. Con l’obiettivo di conquistare gli ottavi, entrambe le squadre scendono in campo questa sera alle 21:00, offrendo agli appassionati un incontro ricco di tensione e spettacolo. Ecco tutte le formazioni, le quote e i pronostici per seguire al meglio questa partita cruciale.

Prosegue spedita la stagione della rinascita dello Shakhtar Donetsk, che sotto la guida di Arda Turan è tornato a fare la voce grossa su tutti i fronti e si gioca l'accesso agli ottavi di Conference League quest'oggi contro il Rijeka. In campionato gli ucraini sono in testa a pari punti contro la sorpresa LNZ Cherkassy, contro la quale hanno perso la .

Per le quote Shakhtar favorito per la vittoria finale, il segno 1 (il match si gioca sul neutro di Cracovia) è pagato 1.

Shakhtar Donetsk and HNK Rijeka clash this Thursday at the Miejski Henryka Reymana of the Europa Conference League.

Hamrun Spartans coach Giacomo Modica shares his thoughts ahead of tomorrow's Conference League clash against Shakhtar Donetsk, emphasising the importance of the past 10 days of preparation and the challenge posed by a top-quality op

