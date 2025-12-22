Basket serie C | Mesagne al tappeto Lecce nel mirino La A9 Nardo’ chiude un 2025 magico

NARDO' - L’ultima dell’anno non ammette pause emotive. Contro la Virtus Mesagne finisce 85-69, ma il Pala vive una partita che va oltre il punteggio. Nardò entra in campo con un’urgenza chiara, quasi fisica: il 15-0 iniziale accende subito il pubblico e indirizza la serata. Il primo quarto scorre. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

