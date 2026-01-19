Per il Lecce quarta sconfitta consecutiva e la classifica non lascia più alibi

Il Lecce subisce la quarta sconfitta consecutiva, peggiorando la sua posizione in classifica. La partita si è conclusa con un risultato di misura, deciso da un calciatore subentrato dalla panchina. La prestazione della squadra si è dimostrata inefficace in fase offensiva, evidenziando le difficoltà attuali e la necessità di un rapido riscatto.

MILANO – Sconfitta di misura, partita decisa da un calciatore entrato dalla panchina, prestazione condizionata da una evidente impotenza sul piano offensivo. La doppia trasferta milanese del Lecce si chiude con queste tre costanti e un pugno di mosche in mano: la classifica ora dice terzultimo.🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Quarta sconfitta consecutiva per l'Audace Cerignola: è profonda crisi dopo il k.o. di Trapani Basket, la Dole Rimini cala il poker: quarta vittoria consecutiva e ora è seconda in classifica

La Dole Rimini continua a sorprendere nel campionato di basket, conquistando la quarta vittoria consecutiva al recupero del 15° turno. Con un'ottima prestazione al Flaminio, i ragazzi di coach Sandro Dell'Agnello superano la Gesteco Cividale 74-67, salendo al secondo posto in classifica. Un risultato che conferma il momento positivo della squadra, sempre più determinata a puntare in alto.

