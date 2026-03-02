Rifiuti nelle scuole e il sistema di tracciabilità RENTRI 9 guide per approfondire

Dal 10 al 18 marzo saranno pubblicate nove guide che approfondiscono il sistema RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, e il suo utilizzo nelle scuole. Lo speciale si concentrerà su come questo strumento viene applicato nelle istituzioni scolastiche e sui dettagli operativi legati alla gestione dei rifiuti. L’obiettivo è fornire informazioni chiare e precise sul tema.

Dal 10 al 18 marzo pubblicheremo uno speciale dedicato al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) e ai suoi riflessi operativi nelle istituzioni scolastiche. Una serie di approfondimenti pensata per dirigenti scolastici e DSGA, con taglio giuridico-organizzativo e attenzione concreta ai profili di responsabilità. Analizzeremo obblighi, procedure e criticità applicative, distinguendo tra.