Le petroliere a Hormuz non sono bloccate solo dalle bombe | il ruolo delle assicurazioni e l'effetto sui prezzi

Le petroliere che attraversano lo Stretto di Hormuz non sono bloccate esclusivamente dalle tensioni militari, ma anche dalle decisioni delle compagnie assicurative che operano nella zona. Queste scelte hanno un impatto diretto sui costi del trasporto e, di conseguenza, sui prezzi del petrolio a livello globale. L'attuale situazione ha portato a un rallentamento del traffico marittimo, influenzando l'intera economia mondiale.

Il controllo iraniano sullo Stretto di Hormuz sta paralizzando il traffico marittimo, con forti ripercussioni sull'inter economia mondiale. Più dei missili e delle mine, a frenare le navi è però la mancanza di coperture assicurative per le zone di guerra. In caso di incidenti, gli armatori si troverebbero a fare i conti con costi insostenibili per riparare ai danni al carico, all'ambiente e all'equipaggio. Nello stallo generale c'è però un "bucaniere" greco che ha comunque deciso di prendersi il rischio di inviare comunque il proprio naviglio nelle acque del Golfo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Petroliere, come sono e come funzionano le gigantesche navi bloccate a HormuzChe le petroliere fossero fondamentali nel traffico marittimo è scontato, che senza quanto trasportano si rischiano seri problemi energetici per ogni...

Leggi anche: Khamenei ucciso dai raid. Media: "Morto anche Ahmadinejad". Missili su Qatar, Emirati e Bahrein. Nuovi attacchi su Teheran. Idf: "Lanciate 1200 bombe". Navi e petroliere bloccate a Hormuz

Contenuti e approfondimenti su Le petroliere a Hormuz non sono...

Temi più discussi: Petroliere, come sono e come funzionano le gigantesche navi bloccate a Hormuz; Petroliere in fila al checkpoint Hormuz. E c’è chi trucca i transponder per apparire cinese; Iran, media: Centinaia di navi e petroliere ferme ai lati di Hormuz; Media, 'centinaia di petroliere e navi di Gnl ferme ai lati di Hormuz'.

Petroliere in fila al checkpoint Hormuz. E c’è chi trucca i transponder per apparire cineseGeorge Prokopiou fa parte dell'ultima generazione di armatori che da tempo dominano il commercio marittimo. Il suo ampio portafoglio immobiliare gli è valso ... repubblica.it

Stretto di Hormuz bloccato, energia a rischio. Gli Usa: «Pronti a scortare le navi»Era già successo in passato, ai tempi degli attacchi degli Houti. E ora più che mai The Donald è pronto a usare ogni mezzo, la garanzia di una scorta e ... ilmessaggero.it

Dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz, il prezzo dei barili ha toccato (e superato) i 100 dollari. Così Bruxelles ha messo sul tavolo un pacchetto di misure d'emergenza, ma Putin ha bussato di nuovo alle porte dell'Europa. E nel frattempo Giorgetti avverte: "P - facebook.com facebook

Dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz, il prezzo dei barili ha toccato (e superato) i 100 dollari. Così Bruxelles ha messo sul tavolo un pacchetto di misure d'emergenza, ma Putin ha bussato di nuovo alle porte dell'Europa x.com