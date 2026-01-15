Qual è il paese in cui le persone si fanno più docce alla settimana
Nel contesto globale delle abitudini di igiene, il numero di docce settimanali varia significativamente tra i paesi. Mentre in Europa l’Italia si distingue per alcune pratiche, il Brasile si posiziona al primo posto con una media di 14 docce a settimana. Questi dati riflettono differenze culturali e climatiche che influenzano le routine quotidiane di cura personale.
Le abitudini di igiene variano in tutto il mondo: l'Italia guida in Europa, ma il Brasile è il paese in cui le persone fanno più docce ogni settimana (ben 14).
