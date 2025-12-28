Milan Capello analizza il momento | Calo di Modric e assenza di Rabiot Ecco perché così tanti gol subiti…

Fabio Capello, ex allenatore e figura di riferimento del calcio italiano, analizza il momento attuale del Milan in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Tra i temi principali, il calo di Modric e l’assenza di Rabiot, e come questi fattori influenzino la solidità difensiva della squadra. Capello offre una prospettiva approfondita sulle cause dei recenti gol subiti, evidenziando le dinamiche che incidono sulla fase difensiva del Milan.

Fabio Capello, ex giocatore e allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Le sue parole sul momento dei rossoneri, in difficoltà dopo il pareggio col Sassuolo e la sconfitta col Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Capello analizza il momento: “Calo di Modric e assenza di Rabiot. Ecco perché così tanti gol subiti…” Leggi anche: Milan, quanto ha pesato l’assenza di Fofana: i numeri sui gol subiti parlano chiaro Leggi anche: Rabiot e Pulisic: quanto spostano per il Milan. I dati sui gol subiti. Il loro rientro … La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Capello: Per lo scudetto volata a cinque. Juve, la rincorsa non è finita; Capello analizza la Serie A: “Nessuna fuga, tutto ancora possibile”; Capello parla così del momento difficile del Milan: dai troppi gol subiti ai cambiamenti di Allegri; Capello sul Milan: “Gli errori sono costati tanti punti”. Capello: «L’ultimo Milan è da resettare. Deve stare attento anche al quarto posto. Sulla lotta Champions…» - Capello in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ fa il punto sulla Serie A soffermandosi in particolare sul Milan e sulla lotta Champions Fabio Capello, 79 anni e una vita spesa nel calcio, osserv ... calcionews24.com

Capello: "La carenza di giocatori italiani in Serie A è incredibile. Quando penso che nel Milan gioca uno, a volte due italiani..." - Fabio Capello, ex allenatore rossonero, presente a Dubai in occasione della 16^ edizione dei Globe Soccer Awards, ha dichiarato a Sky Sport sul calcio italiano: "È un momento ... milannews.it

Il Milan e le difficoltà contro le piccole. Capello: "Bisogna trovare un leader che ti aiuti a stimolare la squadra. È un fatto di testa" - Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore del Milan, fra le altre, Fabio Capello ha parlato della formazione di Massimiliano Allegri e del momento che ... msn.com

#Capello avvisa i rossoneri: "Il #Milan deve stare attento al posto #Champions. Sarà una bella lotta" #SerieA #SempreMilan x.com

#Capello: “Ultimo #Milan da resettare. #Allegri a Riyadh non mi ha convinto. Brutti pensieri su #Gimenez” facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.