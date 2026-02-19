A Officine Capodarno Stia la presentazione del libro Selvaggio Ovest
Arezzo, 19 febbraio 2026 – Il prossimo SABATO 21 FEBBRAIO alle ore 16,30 presso Officine Capodarno, Stia si terrà la presentazione del libro “Selvaggio Ovest” a cura dell’autore Daniele Pasquini. NN Editore. Ci saranno contributi narrati a cura del Club della Lettura di Pratovecchio e intermezzi canori di Filippo Marranci – La Leggera APS. Coordina Andrea Rossi-Ecomuseo del Casentino UCMC. L’appuntamento è il primo di tanti che si conseguiranno da febbraio ad aprile, rivolti alla popolazione adulta (36 ore) e incentrati sul periodo storico del XIX secolo tra Italia, Toscana e Casentino e realizzati grazie al Fondo Sociale Europeo + della Regione Toscana, con capofila l’Unione dei Comuni Montani del Casentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
