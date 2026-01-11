Commercio i tre hub del territorio | Progetto di innovazione

Il settore del commercio si avvicina a un nuovo capitolo con il progetto di sviluppo di tre hub nel territorio di Persiceto. Domani alle 19:45, nella sala consiliare del municipio, si terrà un evento dedicato a presentare questa iniziativa, che mira a favorire l’innovazione e la crescita locale. Un’occasione per approfondire le opportunità e le strategie che caratterizzeranno il futuro commerciale della zona.

Commercio: verso tre hub persicetani. È il titolo dell’evento che si terrà domani alle 19,45 nella sala consiliare del municipio. Si tratta di un incontro pubblico per illustrare in dettaglio il percorso intrapreso dal Comune per la costituzione e il riconoscimento di tre hub: quello urbano di San Giovanni in Persiceto, l’hub di prossimità di San Matteo della Decima e quello di prossimità de Le Budrie. L’incontro è destinato a privati cittadini e operatori economici e ha lo scopo di spiegare le fondamentali novità introdotte dalla legge regionale. Ma anche spiegare il percorso intrapreso dall’amministrazione comunale, in sinergia con le principali associazioni di categoria del mondo del commercio, dell’artigianato e dei servizi, per ottenere il riconoscimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

