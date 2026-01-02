Ago Le nuove frontiere dell’immaginario

Nel 2026, la Fondazione Ago Modena presenterà una serie di mostre che esplorano le frontiere dell’immaginario, dalla storia locale alle innovazioni dell’intelligenza artificiale. Un percorso che unisce passato e futuro, preludio all’apertura dei nuovi spazi nell’ex ospedale Sant’Agostino prevista in autunno, offrendo un’occasione di scoperta e riflessione sulla creatività e l’innovazione.

Viaggeranno dal passato al futuro, dalla storia della città fino alle nuove frontiere dell'immaginario 'pensato' dall' intelligenza artificiale, le mostre che la Fondazione Ago Modena proporrà durante il 2026: un percorso di scoperte e sorprese che porterà via via verso il 'debutto' dei nuovi spazi nell'ex ospedale Sant'Agostino, previsto durante l'autunno. Anche quest'anno la Fondazione Ago apre le porte a protagonisti internazionali, esplorando un mondo di creatività e di bellezza che supera anche i confini dei generi artistici e delle convenzioni. Lo si potrà apprezzare già dalla mostra 'Seeing is Believing.

