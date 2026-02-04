Sud e sostenibilità | Methrica fotografa le Pmi Guadagno pack tra le realtà più innovative

Methrica ha scelto di fotografare le piccole e medie imprese del Sud Italia, puntando l’obiettivo sulla loro capacità di innovare nel campo della sostenibilità. La regione, spesso associata a sfide economiche, sta invece emergendo come un terreno fertile per progetti che combinano rispetto per l’ambiente e sviluppo economico. Tra le realtà più in vista, Guadagno Pack si distingue come esempio di eccellenza, investendo in soluzioni innovative e sostenibili. La strada verso un’economia più verde sembra prendere forma anche nel Mezzogiorno.

In un’economia sempre più orientata a sostenibilità e valore intangibile, il Sud Italia si sta ritagliando uno spazio significativo. Guadagno pack, storica impresa campana nel packaging alimentare, è tra le poche Pmi meridionali monitorate dall’Osservatorio Methrica, progetto nato all’Università degli Studi di Napoli Federico II in collaborazione con Banca Generali, focalizzato su ESG e asset immateriali delle aziende. La presentazione dei primi risultati dell’Osservatorio si è svolta il 3 febbraio nell’ateneo partenopeo, mettendo in luce come molte piccole e medie imprese del Mezzogiorno stiano facendo passi avanti nell’integrazione di pratiche di sostenibilità, governance e asset intangibili per rafforzare competitività e sviluppo responsabile.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Argomenti discussi: Workshop Osservatorio Sostenibilità e Innovazione PMI del Sud Italia; Banca Generali, Osservatorio Methrica per le Pmi del Mezzogiorno, governance ancora accentrata; Osservatorio Methrica–Banca Generali: la fotografia delle imprese campane tra Esg e innovazione.

Osservatorio Methrica–Banca Generali: la fotografia delle imprese campane tra Esg e innovazioneLe piccole e medie imprese campane che puntano a competere sui mercati devono rafforzare la struttura gestionale e migliorare l’accesso ai capitali. È quanto emerge dalle prime rilevazioni dell’Osserv ... ildenaro.it

Pomodoro, la Campania tira la volata al Sud: «Qualità e sostenibilità»Dopo i dati ottimi per vino e olio in Campania brilla anche il raccolto di pomodoro. Anche se la produzione del Centro-Sud ha registrato una flessione, nelle campagne campane c’è stata invece una ... ilmattino.it

Le imprese campane che vogliono competere oggi devono combinare solidità gestionale e capacità di accedere a capitali e operazioni strategiche. È quanto emerge dalle prime rilevazioni dell’”Osservatorio Sostenibilità e Innovazione per le PMI del Sud Italia - facebook.com facebook