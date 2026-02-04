Sud e sostenibilità | Methrica fotografa le Pmi Guadagno pack tra le realtà più innovative
Methrica ha scelto di fotografare le piccole e medie imprese del Sud Italia, puntando l’obiettivo sulla loro capacità di innovare nel campo della sostenibilità. La regione, spesso associata a sfide economiche, sta invece emergendo come un terreno fertile per progetti che combinano rispetto per l’ambiente e sviluppo economico. Tra le realtà più in vista, Guadagno Pack si distingue come esempio di eccellenza, investendo in soluzioni innovative e sostenibili. La strada verso un’economia più verde sembra prendere forma anche nel Mezzogiorno.
In un’economia sempre più orientata a sostenibilità e valore intangibile, il Sud Italia si sta ritagliando uno spazio significativo. Guadagno pack, storica impresa campana nel packaging alimentare, è tra le poche Pmi meridionali monitorate dall’Osservatorio Methrica, progetto nato all’Università degli Studi di Napoli Federico II in collaborazione con Banca Generali, focalizzato su ESG e asset immateriali delle aziende. La presentazione dei primi risultati dell’Osservatorio si è svolta il 3 febbraio nell’ateneo partenopeo, mettendo in luce come molte piccole e medie imprese del Mezzogiorno stiano facendo passi avanti nell’integrazione di pratiche di sostenibilità, governance e asset intangibili per rafforzare competitività e sviluppo responsabile.🔗 Leggi su Ildenaro.it
