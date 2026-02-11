Sulle gambe venerdì 13 febbraio presentazione del libro di Donatella Ferrini ai Bottini dell' Olio

Venerdì 13 febbraio alle 17, nel cuore della Biblioteca Bottini dell'Olio, si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Donatella Ferrini, intitolato “Sulle gambe”. L’autrice sarà presente per incontrare i lettori e parlare del suo ultimo lavoro, pubblicato da Bookabook nel 2025. La sala si prepara ad accogliere gli appassionati di letteratura, pronti a scoprire le storie che Ferrini ha scritto tra le sue pagine.

Venerdì 13 febbraio, alle 17 nella Sala conferenze della Biblioteca Bottini dell'Olio, sarà presentato “Sulle gambe”, il nuovo romanzo di Donatella Ferrini pubblicato da Bookabook nel 2025. L'incontro culturale, gratuito e ad ingresso libero, si annuncia come un pomeriggio di riflessione e.🔗 Leggi su Livornotoday.it

